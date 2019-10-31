Web TV Türkiye CHP'li eski başkandan yeni kadın başkana saldırı!

CHP'li eski başkandan yeni kadın başkana saldırı!

31.10.2019 | 10:07

İzmir'in Selçuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Şirince mahallesindeki etkinliğe katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, eski belediye başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ve çevresindeki bazı kişilerin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

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