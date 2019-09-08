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Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binasının önündeki eylemine canlı yayında saldırı!

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ederken A Haber'in canlı yayını sırasında bir saldır yaşandı. HDP'nin dağa kaçırdığı evlatlarını isteyen ailelere önce sözlü sonra fiziki olarak saldırıya geçen saldırgan anında müdahale eden güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Terör örgütleri tarafından tehdit edildiklerini belirten aileler, boyun eğmeyeceklerini ve çocuklarının gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren 13 ailenin eylem giderek büyüyyor. Ağrıda'da 4 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan Vahit Çul'un annesi Necla Çul, oğlu gelmeyene kadar eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Çul, "4 yıldır oğlum kaybolmuş, oğlumu dağa götürmüşler, oğlumu istiyorum. Oğlum için buradayım, 4 yıldır hiç haber gelmedi, buradan oğlumu almadan hiçbir yere gidemem. Oğlum çobandı, çözüm süreci vaktiydi. Oğlumun başını nasıl yıkadılar bilmiyorum, ilaç mı verdiler, uyuşturucu mu verdiler bilmiyorum, aniden çocuğum kayboldu. Ben her tarafa baktım fakat çocuğumu bulamadım, en son dağa gittim, çocuğum terörün yanındaydı bağırdım, çağırdım çocuğumu istedim vermediler. Orada ağlarken bayıldım, eşim beni getirdi gözümü açtığımda oğlum orada yoktu. Oğlum gelecek biliyorum" dedi.

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"Tehdit ediliyoruz, boyun eğmiyoruz"
Oturma eylemi gerçekleştiren ailelerden annelerden Ayşegül Biçer ise, tehdit aldıklarını fakat tehditlere rağmen eylemlerine devam ederek boyun eğmeyeceklerini söyledi. Acılı anne Biçer, Biçer, "Mustafa Biçer'in annesiyim, 11 ay önce oğlumu kaçırdılar. Arıyorum bulmadan da mücadelemi bırakmayacağım. Tehdit ediliyoruz, boyun eğmiyoruz buradayız. Bizim gibi yüreği yanık analar varsa daha çok ses verelim, eylemimizi devam ettirelim. 6'ncı gün, devam edecek, 100 günde geçse ne zaman çocuklar gelirse eylemimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

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Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binasının önündeki eylemine canlı yayında saldırı!
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