Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar

19.12.2019 | 11:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İslami Finans meselesini yeniden gündemimize almalıyız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslami Finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var. Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:10
3 Bin 480 personelin katıldığı Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor 19.12.2019 | 10:58
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar 19.12.2019 | 08:20
16:28
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 18.12.2019 | 16:10
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar "Bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir" 18.12.2019 | 13:56
03:04
Urla Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Burak Oğuz’un 182 FETÖ'cü ile irtibat halinde olduğu belirlendi! 18.12.2019 | 11:19
05:24
Şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babasından İyi Parti Vekili Türkkan'ın skandal sözlerine ders gibi cevap! 18.12.2019 | 10:36
06:18
Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı 18.12.2019 | 10:28
01:51
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı 18.12.2019 | 10:10
02:26
Kılıçdaroğlu FETÖ’cü olduğunu biliyordu 18.12.2019 | 10:09
03:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da 18.12.2019 | 09:41
01:33
İyi Partili vekilden şehit babası hakkında skandal paylaşım "Bu sarıklı arkadaş kim?" 18.12.2019 | 09:28
01:00
'Kıran 8 Operasyonu' 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatıldı 18.12.2019 | 09:24
01:20
CHP'den FETÖ tutuklusu başkana destek! 17.12.2019 | 20:33
01:04
Türk Ordusu’ndan Rasulayn’da doğan Barış bebeğe şefkat eli 17.12.2019 | 18:37
21:58
İşte 17-25 Aralık yargıda darbe girişiminin perde arkası... 17.12.2019 | 17:05
01:38
Asgari ücrette 3. toplantı yapıldı! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? 17.12.2019 | 17:05
02:15
Rekabet Kurumu'ndan yeni açıklama: "Google diğer ülkelerdeki gibi yükümlülüklerini yerine getirmeli" 17.12.2019 | 16:22
01:48
Turuncu listedeki terörist öldürüldü! 17.12.2019 | 16:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN