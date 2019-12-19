Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İslami Finans meselesini yeniden gündemimize almalıyız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslami Finans meselesini gündemimize almalıyız. Faiz yerine üretimi, ticareti merkezine alan sistemin Malezya'da önemli bir yeri var. Faizsiz finans konusunda ülkelerimiz arasında önemli bir diyalog olabilir. Bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir çalışma ortaya çıkabilir." dedi.