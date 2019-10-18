Ekrem Kızıltaş: "Nuri Pakdil Türkiye'deki insanlara örnek isimlerden biriydi"

'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar Nuri Pakdil ‘den son dakika haberi geldi. Türk Edebiyatı'na damgasını vurmuş önemli isimlerden olan Pakdil, geçtiğimiz günlerde solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı. Ağırlaşan rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan usta yazardab acı haber geldi. Nuri Pakdil'den acı haber geldi. Nuri Pakdil, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci Ekrem Kızıltaş önemli açıklamalarda bulundu.