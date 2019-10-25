Web TV Türkiye HDP önündeki babadan kızına çağrı: "Fırsat buldun mu kaç gel!"

HDP önündeki babadan kızına çağrı: "Fırsat buldun mu kaç gel!"

25.10.2019 | 21:19

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 53'üncü günde de devam etti. Ağrı'dan gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın lise 2'nci sınıfta okurken 2015'te dağa kaçırıldığını belirterek, "PKK ve HDP tarafından dağa kaçırıldı. Kızım eğer beni duyuyorsan, beni görüyorsan kaç gel. Oradan bir hayır gelmez. Gel devletimize teslim ol. Eğer beni görüyorsan bir fırsat buldun mu kaç gel kızım" dedi. Öte yandan aileler HDP binasının girişine yeni güvenlik kameralarının takıldığını iddia ederek, tepki gösterdi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 55 ailenin katıldığı oturma eylemi 53'üncü günde de sürdürüldü.

'KAPIM SANA AÇIK GEL KORKMA'

Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2015'te dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Orada kayboldu. PKK ve HDP tarafından dağa kaçırıldı. Emniyete gittim şikayette bulundum. Bir araştırma oldu. PKK tarafından kızımı kaçırmışlar. Kızım eğer beni duyuyorsan, beni görüyorsan kaç gel. Oradan bir hayır gelmez. Devletimize gel teslim ol. Eğer beni görüyorsan bir fırsat buldun mu kaç gel kızım. Kapım sana açık gel korkma" diye konuştu.

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