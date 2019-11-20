Luke Coffey: "YPG/PKK Neo-Marksist bir terör örgütü"

Amerikalı Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Luke Coffey, a haber’e özel açıklamalarda bulundu. Coffey, terör örgütü PKK ve PYD arasındaki bağlara dikkat çekti. ABD’nin örgütle olan kirli işbirliğini eleştirdi ve örgüt elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in hiçbir zaman ABD topraklarına ayak basmaması gerektiğini söyledi.