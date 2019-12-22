Mansur Yavaş'ın rüşvet skandalında hukuki süreç nasıl işleyecek? Canlı yayında anlattı
CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi büyüyor. Sinan Aygün elimizdeki belgeleri pazartesi günü savcılığa vereceğini açıkladı. Peki Mansur Yavaş'ın 'rüşvet' skandalında hukuki süreç nasıl işleyecek? A Haber canlı yayınına katılan Avukat Yasin Şamlı olayın hukuki boyutunun detaylarını canlı yayınında anlattı. Şamlı, "Anlatıldığı kadarıyla burada rüşvet değil irtikap söz konusu. Kamuoyunda rüşvet olarak tartışılıyor ama burada rüşvet isteme söz konusudur ve bunun hukuk karşılığındaki tanımı irtikaptır. Bu suçun TCK'ya göre 5 yıl ile 10 yıl arasında cezası var." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
07:26
CHP'de 25 milyonluk rüşvet skandalı! CHP medyası sessiz 22.12.2019 | 17:34
03:46
20:12
02:14
08:43
02:14
01:44
PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe 22.12.2019 | 12:49
01:24
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı 21.12.2019 | 23:44
06:36
00:38
Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri gecesinde bu şiiri okudu 21.12.2019 | 22:49
23:45
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çağrı: Siz açıklayana kadar peşini bırakmayacağım 21.12.2019 | 21:12
07:59
01:50
21:25
03:34
04:50
01:50
01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı 21.12.2019 | 09:47