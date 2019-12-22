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Mansur Yavaş'ın rüşvet skandalında hukuki süreç nasıl işleyecek? Canlı yayında anlattı

22.12.2019 | 19:55

CHP'de 25 milyonluk rüşvet krizi büyüyor. Sinan Aygün elimizdeki belgeleri pazartesi günü savcılığa vereceğini açıkladı. Peki Mansur Yavaş'ın 'rüşvet' skandalında hukuki süreç nasıl işleyecek? A Haber canlı yayınına katılan Avukat Yasin Şamlı olayın hukuki boyutunun detaylarını canlı yayınında anlattı. Şamlı, "Anlatıldığı kadarıyla burada rüşvet değil irtikap söz konusu. Kamuoyunda rüşvet olarak tartışılıyor ama burada rüşvet isteme söz konusudur ve bunun hukuk karşılığındaki tanımı irtikaptır. Bu suçun TCK'ya göre 5 yıl ile 10 yıl arasında cezası var." ifadelerini kullandı.

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