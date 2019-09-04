Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şırnak'ta PKK'dan kaçan kız çocukları gördükleri işkenceyi anlattı

Şırnak'ta 1,5 ay önce PKK tarafından kaçırılarak mağaraya götürülen 2 kız çocuğu, gördükleri işkenceler sonucunda terör örgütünün elinden kurtulup, jandarmaya sığındı.

Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü 'dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı.

AÇ VE SUSUZ BIRAKILDILAR

Kızı çocukları "Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını belirterek, götürüldükleri dağlık bir arazide, aç ve susuz bırakıldıklarını anlattı. Teröristlerin ailelerine ve devlete zorla silah doğrultmalarını istediklerini anlatan kız çocukları teröristlerin söylediklerini kabul etmedikleri söyledi.

"NAMUSUMUZU KORUMAK İÇİN KAÇTIK"

Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan çocuklar, "Ailemizin ve kendimizin onurunu ve namusunu korumak için terör örgütünden kaçtık" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta PKK'dan kaçan kız çocukları gördükleri işkenceyi anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN