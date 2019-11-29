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Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?

29.11.2019 | 21:13

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Muhtıranın hayata geçmesiyle, hem Doğu Akdeniz'de olası deniz alanı kaybının önüne geçildi, hem de belirlenen bölgede petrol ve doğalgaz arama-çıkarma çalışmaları konusunda Türkiye ve Libya söz sahibi oldu. Peki, münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Yunanistan ve Mısır neden itiraz ediyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? Kritik anlaşmayı, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayında yorumladı.

Suriye'ye düzenlediği 3 ayrı harekâtla bölücü planları akamete uğratan Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni oyun kurdu. Türkiye ile Libya arasında, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı. Anlaşma ile Türkiye, Akdeniz'in batısındaki meşru sınırlarını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. İki ülke deniz sınır koordinatlarının ayrıntısını da içeren anlaşmanın hayata geçirilmesinde Libya tüm hukuki işlemleri tamamlarken, Türkiye ise tarihi sözleşmeyi TBMM'de onaylanmasının ardından Birleşmiş Milletler'e bildirecek. Muhtıra böylece resmen yürürlüğe girecek.

Akdeniz'deki dev mutabakat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütüldü. Son olarak Libya Kara ve Deniz Hudut Komitesi'nin 18-19 Kasım'da Türkiye'yi ziyaretinde teknik çalışmalar tamamlandı. Hazır hale gelen anlaşma Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el-Sarraj'ın önceki gün Erdoğan'la buluşmasında imzalandı. Libya'da iç karışıklıklar devam etse de anlaşmanın BM nezdinde meşrû bir hükümetle yapılmış olması, mutabakat üzerindeki meşruiyet tartışmalarını bertaraf ediyor.

İki ülkenin Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) tanımlayan anlaşmada Türkiye ile Libya arasına 'deniz yetki alanı şeridi' çekildi ve bu şerit Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır arasında kalkan oluşturdu. Ayrıca Yunanistan'ın Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve Meis adaları hattını esas alarak Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır ile sınırlandırma anlaşması yapması girişimi önlenerek oldu-bitti çabalarının önü kesildi. Adeta Sevr niteliğindeki sözde Seville Haritası ile Türkiye'yi Akdeniz'de 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına hapsetme oyunu da bozulmuş oldu. Dolmabahçe Anlaşmasıyla birlikte Yunanistan ne Kıbrıs Rumlarıyla ne de Mısır'la MEB anlaşması yapamayacak.

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