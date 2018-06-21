Son Dakika: Bodrum'da eğlence mekanında silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, Bodrum'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğle mekanı ölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesinde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı'nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rastgele ateş açmaya başladı. Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy'un yanı sıra sanatçısı Hacer Tülü (40), Servet K. (52), Cesur A. (40), Kaan M. (23) ve Onur S'ye isabet etti.