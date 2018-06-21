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Son Dakika: 'da eğlence mekanında silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da eğlence mekanında çıkan silahlı çatışma sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Hacer Tülü'nün, ünlü isimlerle çalışan bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 10:37
Son Dakika: Bodrum'da eğlence mekanında silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, 'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğle mekanı ölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesinde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı'nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rastgele ateş açmaya başladı. Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy'un yanı sıra sanatçısı Hacer Tülü (40), Servet K. (52), Cesur A. (40), Kaan M. (23) ve Onur S'ye isabet etti.

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Son Dakika: Bodrum'da eğlence mekanında silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı
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