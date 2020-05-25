İhlas Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe anlamı! İhlas Suresi Dinle Oku Meali

İhlas, kelime olarak dine içtenlikle bağlanmak, samimi olmak anlamını taşır. Mekke döneminde inmiş ve 4 ayetten oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Medine'de indiği de söylenmektedir. Ancak İhlas Suresinin üslup ve içeriğine bakıldığında Mekke'de indiği izlenimine varılır. Beş vakit namazda en sık okunan surelerden bir tanesidir. İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı birçok kişi tarafından araştırılır. Özellikle ezbere okumak isteyenler İhlas Suresi oku seçeneğine buradan ulaşabilecekler. İhlas Suresi Dinle, Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri burada!

İhlas Suresi Konusu

İhlas Suresi, Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında faziletleri ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Bu Sûrede Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde anlatılmıştır.

İhlas Suresi Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur:

"Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1).

"Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İhlas Suresi Okunuşu



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas suresi okunuşu nasıl? Arapça olarak nasıl okunur? Türkçe anlamı nedir? İhlas suresinin faziletleri... | Video