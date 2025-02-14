3 kişiyi öldüren katil: “Hayatım karardı”

Adana'da medikal firmasında stajyer olan 17 yaşındaki sevgilisi A.A.'nın taciz edildiğini iddia ederek Fuat Kalaycık (64) ile damatları Oğuzhan Söylemezler (28) ile Özgür Ozan Ekinci'yi (43) öldüren Talat Ateş (20) ifadesinde, "Sevgilim A.A. bana iş yerinde tacize uğradığını söyledi. Eve gittim ruhsatsız tabancalarımı aldım ve iş yerine geldim. 3 kişiyi öldürdüm. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇİFTE TABANCA

Olay, 10 Şubat'ta Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'ndaki bir medikal ürünler satan iş yerinde meydana geldi. İş yerine çift tabancayla giren Talat Ateş, önce Fuat Kalaycık'ı vurdu. Daha sonra arkadaşı tarafından çıkarılan Ateş tekrar içeri girerek bu kez Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren Talat Ateş, Sarıçam ilçesinde suç aleti tabancalarla birlikte yakalandı. Olay anı işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"KEŞKE OLMASAYDI, ÇOK PİŞMANIM"

Emniyetteki ifadesinde özel bir okulda biyomedikal okuyan sevgilisi A.A.'nın staj gördüğü medikal firmasında taciz edildiği için cinayeti işlediğini ileri süren ve 2 suçtan kaydı bulunan Talat Ateş, "Sevgilimi iş çıkış aldım. Morali bozuktu. Ne olduğunu sordum. Taciz edildiğini söyledi. Bu durumu hazmedemedim. Eve gittim iki tabanca aldıktan sonra yanımda iki arkadaşımla birlikte iş yerine geldim. O an kendimi kaybettim ve hızlı bir şekilde içeri girerek sandalyede oturan Fuat'a ateş ettim. Arkadaşımın biri beni dışarı çıkardı ancak o sinirle tekrar içeriye girdim ve iki kişiye ardı ardına tabancayla ateş ettim. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talat Ateş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.