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Giriş Tarihi: 10.2.2025 20:05

Adana’da bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi!

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir medikal firmasına gelen grup iş yerinde bulunanlara silahla kurşun yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ağır yaralı 3 kişi hayatını kaybetti.

AA
Adana’da bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi!

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda bir medikal firmasına gelen bir grup, iş yerinde bulunanlara silahla ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan bir şüpheliyi yakaladı. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana’da bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi!
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