Adana’da bir iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi!

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan bir şüpheliyi yakaladı. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.