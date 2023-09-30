Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 30.9.2023 08:34 Son Güncelleme: 30.9.2023 08:45

Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

AA
Amasya’da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.



Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA | Amasya'da otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var: Olay yerinden ilk görüntüler

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 30 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
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