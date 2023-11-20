Manisa’da anne kızın katili komşusu çıkmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Manisa'da boğularak öldürülen 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez cinayetinin şüphelisi, komşuları çiftçi Atalay Yüksel Ankara'da yakalanarak gözaltındı. Zanlı daha sonra sevk edildiği ceza hakimliğince tutuklandı. Yüksel'in emniyetteki ifadesinde, komşusu Devrim Güler (48) ile gönül ilişkisi kurmak istediğini, bundan haberdar olan Güler'in kızı Doğa Etyemez (18) ile aralarında önceki gece kavga çıktığını, Etyemez'i telle boğarak öldürdüğünü, daha sonra eve gelen annesini de aynı şekilde katlettiğini söylediği öğrenildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen şüpheli Atalay Yüksel'in daha önce evlenip boşandığı, Devrim Güler ile altlı üstlü oturduğu belirtildi. Bir fabrikada çalışan anne Devrim Güler'in ilk eşinden iki kızı, ikinci evliliğinden ise 6 yaşında bir oğlu olduğu, ikinci eşinden de boşanmak için dava açtığı öğrenildi. Olay sırasında apartman ve çevre sakinlerinin çığlık ve bağrışma sesi duydukları ancak bunu aile için bir tartışma olarak yorumladıkları, bu nedenle polisi aramadıkları öğrenildi. Devrim Güler ile Atalay Yüksel'in yeni yapılan apartmana yaklaşık 1 yıl önce taşındıkları öğrenildi.

DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORMUŞ

Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Anne kızın cenazeleri Salihli'de toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.