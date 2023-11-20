Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da anne kızın katili komşusu çıkmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme
Giriş Tarihi: 20.11.2023 20:52 Son Güncelleme: 20.11.2023 21:01

Manisa'da anne kızın katili komşusu çıkmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Manisa'da boğularak öldürülen 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez cinayetinin şüphelisi, komşuları çiftçi Atalay Yüksel Ankara'da yakalanarak gözaltındı. Zanlı daha sonra sevk edildiği ceza hakimliğince tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da anne kızın katili komşusu çıkmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme

Manisa'da boğularak öldürülen 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez cinayetinin şüphelisi, komşuları çiftçi Atalay Yüksel Ankara'da yakalanarak gözaltındı. Zanlı daha sonra sevk edildiği ceza hakimliğince tutuklandı. Yüksel'in emniyetteki ifadesinde, komşusu Devrim Güler (48) ile gönül ilişkisi kurmak istediğini, bundan haberdar olan Güler'in kızı Doğa Etyemez (18) ile aralarında önceki gece kavga çıktığını, Etyemez'i telle boğarak öldürdüğünü, daha sonra eve gelen annesini de aynı şekilde katlettiğini söylediği öğrenildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen şüpheli Atalay Yüksel'in daha önce evlenip boşandığı, Devrim Güler ile altlı üstlü oturduğu belirtildi. Bir fabrikada çalışan anne Devrim Güler'in ilk eşinden iki kızı, ikinci evliliğinden ise 6 yaşında bir oğlu olduğu, ikinci eşinden de boşanmak için dava açtığı öğrenildi. Olay sırasında apartman ve çevre sakinlerinin çığlık ve bağrışma sesi duydukları ancak bunu aile için bir tartışma olarak yorumladıkları, bu nedenle polisi aramadıkları öğrenildi. Devrim Güler ile Atalay Yüksel'in yeni yapılan apartmana yaklaşık 1 yıl önce taşındıkları öğrenildi.

DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORMUŞ

Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Anne kızın cenazeleri Salihli'de toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel Türkiye düşmanının önünde eğildi! CHP'de zihniyet değişmedi: HDP ile kol kola poz!
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
Bakan Yerlikaya paylaştı: Batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
İsrail destekçisi Morgan’a tokat gibi cevap! İddialarını bir bir çürüttü
Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Zonguldak'ta Türk gemisi fırtına nedeniyle battı! Bir gemi de karaya oturdu
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da anne kızın katili komşusu çıkmıştı! Kan donduran olayda flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA