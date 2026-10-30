Avusturya polisinden ‘Euro Mehmet’e yakalama kararı

Avusturya
ve Almanya'da 2020 yılının başlarında binlerce yaşlı emekliyi arayan bir şebeke, kendilerini sahte polis, savcı veya banka müfettişi olarak tanıtıp, kusursuz bir Almanca ile kurbanlarına paralarının güvende olmadığını telkin ediyor ve emeklilerden toplanan paraları kuryeler aracılığıyla sınır ötesine transfer ediyordu. Avusturya makamları, Avrupa
'yı sarsan bu 40 milyon euroluk (yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL) devasa çağrı merkezi dolandırıcılığının arkasındaki 'görünmez beyne' bir türlü ulaşamıyordu. 2021'de Schwechat kentinde bir evin şebeke tarafından lojistik merkezi olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis, eve girip çıkanları teknik ve fiziki takibe aldı. Aylar süren takibin arından şafak operasyonu düzenledi. Baskında, şebekenin Avrupa sahasını ve kurye ağını perde arkasından yöneten Sırp kökenli Sanja A. (42) suçüstü yakalandı. Polis, kadının yatak odasında arama yaparken, dolapların arasına gizlenmiş bir düğün fotoğrafı buldu. İlk bakışta sıradan bir aile fotoğrafı gibi duran bu karenin, aslında milyarlık şebekenin hiyerarşik haritası olduğu yıllar süren araştırmayla ortaya çıkarıldı. Polisler, fotoğrafın izini sürdüğünde, dijital ayak izleri doğrudan Türkiye'ye uzandı. Fotoğraftaki damadın, sistemin asıl beyni olan, bir dönem Avusturya'da taksicilik yapan 'Euro Mehmet' lakaplı Mehmet Kerim Y. (37) olduğu belirlendi. Baronun adının belirlenmesinin ardından Avusturya savcılığı soruşturmayı daha da derinleştirdi. Ortaya çıkan adli belgeler, şebekenin ayrıca, Avrupa'daki gençleri de acımasız bir 'mali kölelik' düzeniyle suçun içine çektiğini gösterdi. Yeni bilgiler doğrultusunda Avusturya Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, İstanbul'da yaşadığı tespit edilen sistemin beyni Mehmet Kerim Y. ve Sırbistan'da saklanan Sanja A. hakkında kırmızı bültenle arama kaydı çıkardı.