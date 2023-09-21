Pelin Ceylan’ı öldüren kocasından pişkin savunma: Bir kez bile şiddet uygulamadım

Ankara 16.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Eroğlu ile avukatlar katıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenen S.B., "Kahvedeki vatandaşlar dışarı çıktı. 5-10 dakika sanık kimseyi yanına yaklaştırmadı. Maktulün başında bekledi. Sonra koşarak kaçtı. Bizde yaralı kadının yanına gittik. İlk müdahale yapmaya çalıştım. Maktulü alıp taksimin arka koltuğuna yatırdım sonra hastaneye gittik." dedi.

Eroğlu ise tanık beyanına karşı "Ben oradan koşarak uzaklaşmadım. Yürüyerek gittim. 25 yıl evli kaldım karıma bir kez bile şiddet uygulamadım." ifadelerini kullandı.