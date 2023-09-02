Çift tabancayla öldürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, iki elindeki çift tabanca ile Taşkıran'a kurşun yağdırdı. Taşkıran ağır yaralanırken saldırgan kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Taşkıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkıran'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırı ile ilgili inceleme başlattı.