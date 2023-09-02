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Giriş Tarihi: 2.9.2023 10:11 Son Güncelleme: 2.9.2023 10:44

Çift tabancayla öldürüldü

Adana'da kaldırımda telefonla konuşurken yanına yaklaşan motosikletten inen ve başında kask bulunan şüphelinin iki tabancayla gerçekleştirdiği saldırıda İbrahim Taşkıran (42), öldürüldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çift tabancayla öldürüldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, iki elindeki çift tabanca ile Taşkıran'a kurşun yağdırdı. Taşkıran ağır yaralanırken saldırgan kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Taşkıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkıran'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırı ile ilgili inceleme başlattı.

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Çift tabancayla öldürüldü
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