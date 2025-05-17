Doktorla taksicinin yol kavgası cinayetle bitti: Gözaltına alınan doktor tutuklandı

Maltepe Aydıntepe Mahallesinde 12 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Taksici Ali Zeki Sadıkoğlu ile doktor Fatih Ç. araçlarıyla peş peşe seyrediyorlardı. İddiaya göre taksici Sadıkoğlu önüne bir araç çıkınca frene bastı ancak arkadan gelen Fatih Ç. duramadı ve taksiye çarptı. Maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerinde taksici ile doktor arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre taksici kaza fotoğrafı çekmek isteyince tartışma alevlendi. Yaşanan arbedede yere düşen taksici Ali Zeki Sadıkoğlu kafasını çarptı ağır yaralandı.

2 SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Sadıkoğlu 2 ay süren yoğun bakım tedavisinde hayatta kalmayı başaramadı. 13 Mayıs günü hayatını kaybetti. Yaralama olayından kasten öldürme suçuna dönen olayla ilgili şüpheli doktor Fatih Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

"AYAĞI TAKILDI DÜŞTÜ"

Emniyetteki ilk beyanında ayağı takıldı arbede sırasında yere düştü, bende olay yerinde kalp masajı yapıp müdahale ettim diyen Fatih Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde taksici Ali Zeki Sadıkoğlu'nun aldığı bir darbe ile sırt üstü yere düştüğü anlar görülüyor.

ALİ ZEKİ SADIKOĞLU