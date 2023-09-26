Düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftin acı sonu

Bursa İzmir karayolu Başköy yakınlarında sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana gelen kazada 27 yaşındaki Yasin Altınkaynak'ın kullandığı lüks otomobil, aniden kontrolden çıkarak önünde seyreden Y.A'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın tırın dorsenin altına giren otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 2 kişi, uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Yasin Altınkaynak ile nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Feci kazada hayata kaybeden genç çiftin günler önce nişanlandıkları, yakın zamanda yapacakları düğün için hazırlandıkları ve düğün alışverişinden eve döndükleri öğrenildi. Jandarma yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.