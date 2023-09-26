Haberler Yaşam Haberleri Düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftin acı sonu
Giriş Tarihi: 26.9.2023 10:17 Son Güncelleme: 26.9.2023 10:19

Düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftin acı sonu

Bursa’da günler önce nişanlanan ve düğün hazırlıkları yapan nişanlı çift, Bursa İzmir yolunda kaza yaptı. Tıra arkadan çarpan lüks otomobildeki genç çift, olay yerinde hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftin acı sonu

Bursa İzmir karayolu Başköy yakınlarında sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana gelen kazada 27 yaşındaki Yasin Altınkaynak'ın kullandığı lüks otomobil, aniden kontrolden çıkarak önünde seyreden Y.A'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın tırın dorsenin altına giren otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 2 kişi, uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Yasin Altınkaynak ile nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Feci kazada hayata kaybeden genç çiftin günler önce nişanlandıkları, yakın zamanda yapacakları düğün için hazırlandıkları ve düğün alışverişinden eve döndükleri öğrenildi. Jandarma yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Son dakika: Trabzonspor’a büyük şok! Hatayspor 2-0 geriden gelerek kazandı…
Derin millet...
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftin acı sonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA