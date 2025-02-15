Genç kadın, yasak aşkının kurbanı oldu

Konya'da 35 yaşındaki Dilek Şen, 44 yaşındaki sevgilisi Barış Ergün tarafından evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından 112'yi arayarak, 'Cinayet işledim' diye kendisini ihbar eden Ergün gözaltına alındı. Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde yaşandı. Barış Ergün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, olay yerinin adresini vererek 'Cinayet işledim' yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis, 2 çocuk annesi Dilek Şen'in çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü tespit etti. Katil zanlısı Ergün, bulunduğu yerde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi de sevk edildi. Elim olayın çift arasında çıkan bir tatışma sonucu meydana geldiği öğrenildi.

EŞİ CEZAEVİNDE

Dilek Şen'in eşi M.Ş.'nin bir süredir cezaevinde olduğu, bu süre içerisinde de Barış Ergün ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi. Katil zanlısı Barış Ergün ilk ifadesinde, "Dilek ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşıyorduk. Daha önce de zaman zaman tartışıp barışıyorduk. Olay akşamı Dilek'in evinde buluştuk. Birlikte yemek yiyip alkol aldık. Dilek bana hakaret edip ağır şekilde ithamlarda bulunmaya başladı. Kendimi kaybettim ve bıçağı ona vurmaya başladım" dediği öğrenildi.