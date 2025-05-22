SON DAKİKA | İnan Kıraç Zeytinburnu’nda kaçırıldı: Polis her yerde onu arıyor

Son dakika haberleri: Bugün İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan olay, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç'ı hedef aldı. Olaydan sadece günler önce İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın eşi Emine Kıraç hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruma kararı vermişti. Karara göre Emine Kıraç, eşi İnan Kıraç'a ve yaşadığı konuta 1 ay süreyle yaklaşamayacak. Mahkeme, yasağı ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arası zorlama hapsi, tekrarında ise bu sürenin 15 ila 30 güne kadar çıkacağını bildirdi.
RAMAZAN AÇIKGÖZ İÇİN KORUMA TALEBİ REDDEDİLDİ
Dosyada adı geçen bir diğer kişi olan Ramazan Açıkgöz için yapılan koruma talebi ise mahkemece reddedildi. Gerekçe olarak, başvurunun 6284 sayılı yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
CHECK-UP MAHKEME KARARIYLA YAPILDI
İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç'ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne alınmasına karar verdi. Bu işlem için vasilere tam yetki verildi. Aynı karar kapsamında, Kıraç'ın hastaneden vasi izni olmadan taburcu edilemeyeceği ve üçüncü kişilerin tedavi sürecine müdahale edemeyeceği vurgulandı. Mahkeme, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin sürece dahil olabileceğini de belirtti.
ZİYARET VE REFAKAT SINIRI KONMUŞTU
Tedavi sürecinde İnan Kıraç'a üçüncü kişilerin refakat etmesi ve ziyaretlerde bulunması da mahkeme kararıyla yasaklanmıştı. Yalnızca vasilerin vereceği talimatların geçerli olduğu hükme bağlanmıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İnan Kıraç'ın kaçırılmasıyla ilgili emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri güvenlik kameralarını ve çevre tanıklarını incelemeye aldı. Türkiye'nin en tanınmış sanayi ve iş insanlarından biri olan İnan Kıraç'ın bir an önce bulunması için çalışmalar çok yönlü devam ediyor.