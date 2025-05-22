SON DAKİKA | İnan Kıraç Zeytinburnu’nda kaçırıldı: Polis her yerde onu arıyor

Son dakika haberleri: Bugün İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan olay, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç'ı hedef aldı. Olaydan sadece günler önce İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın eşi Emine Kıraç hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruma kararı vermişti. Karara göre Emine Kıraç, eşi İnan Kıraç'a ve yaşadığı konuta 1 ay süreyle yaklaşamayacak. Mahkeme, yasağı ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arası zorlama hapsi, tekrarında ise bu sürenin 15 ila 30 güne kadar çıkacağını bildirdi.

RAMAZAN AÇIKGÖZ İÇİN KORUMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Dosyada adı geçen bir diğer kişi olan Ramazan Açıkgöz için yapılan koruma talebi ise mahkemece reddedildi. Gerekçe olarak, başvurunun 6284 sayılı yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.