İnstagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek, sorun nedir? BTK’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İnstagram çöktü mü? sorusu bu akşam itibariyle kullanıcılar tarafından erişim sorunu yaşanması sonrasında bilgi edinilmek istenerek "İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, akış neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek, sorun nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram çöktü mü? sorusuna ilişkin bilgiler ve tüm detaylar şöyle;