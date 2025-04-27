İzmit-Kandıra Yolu’nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Çubukluosmaniye mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araç hurdaya dönerken 2 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile seyir halinde olan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, gece saat 00.00 sıralarında İzmit - Kandıra Yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Ören araç içerisinde sıkıştı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

yoldan geçen ve kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü ve Mustafa Ören'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan cenazeleri çıkartmak için uzun süre uğraş verdi.Yapılan titiz çalışmalar sonucu çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araç ve enkazın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.