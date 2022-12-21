KPSS TERCİH KILAVUZU 2022/2 PDF İNDİR! Branş dağılımı, taban puanları, tercih tarihleri yayında! KPSS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?

KPSS tercihleri son dakika başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından kamuda memur olmak isteyen adaylarla paylaşılan Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri bugünden itibaren yaklaşık bir hafta devam edecek. KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ile memurluk branş, kadro ve kontenjan dağılımı belli olurken ÖSYM AİS üzerinden işlemler yoğun olarak devam ediyor. İşte, KPSS tercih kılavuzu, robotu, takvimi hakkında merak edilenler…
KPSS 2022/2 TERCİH EKRANI ERİŞİME AÇILDI!
ÖSYM son dakika duyurdu: KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları başladı.
Tercihler 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. Detaylar tercih kılavuzunda yer aldı.
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri, branş ve kadro dağılımı şöyle:
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bugün başlayan KPSS tercihleri 28 Aralık tarihine kadar sürecek. Sonuçların ardından yerleştirme işlemlerininm yapılması bekleniyor. Ancak sonuç tarihi ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA!
Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.