Kuyumcu Zahir Cız infazında azmettirici ’Baygaralar’: Yakalanan katil tüm detayları anlattı! ’Seni kaçıracağız...’

JET SKİYE KAÇIRMAK İSTEDİLER

Plaka Takip Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından adım adım iz süren polis, şüphelinin otoyol girişine yakın bir bölgede durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Aydın'ın Söke ilçesine gittiği belirlendi. Şüphelinin peşinden Aydın'a giden cinayet dedektifleri, Altun'un son olarak Kuşadası'ndaki bir otele yerleştiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin jet skiye bindirilerek Ege Denizi açıklarındaki bir tekneye bindirileceğini, buradan da Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapıldığını belirlendi.