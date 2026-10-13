Kuyumcu Zahir Cız infazında azmettirici ’Baygaralar’: Yakalanan katil tüm detayları anlattı! ’Seni kaçıracağız...’

Olay, 4 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk (39) ile iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Cız hayatını kaybederken, karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altunbulduk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adana Adli Tıp Kurumun'da otopsisi tamamlanan Zahir Cız'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CİNAYETTEN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ekip, geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanan ve bir süre önce denetimli serbestlik tedbiriyle tahliye edilen Osman Altun olduğunu tespit etti. Şüphelinin olaydan bir süre önce bölgede keşif yapıp Cız'ı gözetlediği, uygun anda da silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
"ZAHİR'İ ÖLDÜR, YURT DIŞINA KAÇIRALIM"
Ayrıca Adana merkezli organize suç örgütlerinden 'Şirinler' grubuna yakın olduğu belirtilen Cız'ın, yaklaşık 2 yıl önce 'Baygaralar' suç örgütü elebaşlarından F.Ç. ile telefonda konuştuğu ve tehdit edildiği öğrenildi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, katil zanlısı Osman Altun'un yargılandığı davalardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı 'Baygaralar' suç örgütünün de Altun'a Zahir Cız'ı öldürmesi karşılığında kendisini yurt dışına kaçırılacağı vaat edildiği ileri sürüldü.
CİNAYET SONRASI TİŞÖRTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Kurabileceği bağlantılar mercek altına alınan Osman Altun'un, cinayetin ardından bir ara sokakta üzerindeki tişörtü değiştirdiği, motosikletle Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine kaçtığı, arından da saklanmak için taksiyle Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine gittiği tespit edildi. Burada bir süre saklanan şüphelinin önce Küçük Dikili Mahallesi'nde, daha sonra da Demetevler Mahallesi'ndeki bir eve gittiği saptandı.
JET SKİYE KAÇIRMAK İSTEDİLER
Plaka Takip Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından adım adım iz süren polis, şüphelinin otoyol girişine yakın bir bölgede durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsüne binerek Aydın'ın Söke ilçesine gittiği belirlendi. Şüphelinin peşinden Aydın'a giden cinayet dedektifleri, Altun'un son olarak Kuşadası'ndaki bir otele yerleştiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin jet skiye bindirilerek Ege Denizi açıklarındaki bir tekneye bindirileceğini, buradan da Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapıldığını belirlendi.
OTELDE YAKALANDI
Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen Adana polisi, şüphelinin kaldığı otele baskın yaptı. Polisin geldiğini görünce koşarak kaçmak isteyen Altun, yapılan takiple yakalandı. Ayrıca şüpheliye cinayette ve Aydın'a kadar kaçmasında yardımcı olduğu belirlenen Recep Ç. (42), Mustafa E. (28), Ali Can Y. (26), Yahya A. (23), Abdurrahim Ö. (32), Serhat Y. (25), Ayhan A. (46), Memduh A. (22) ile Gürhan Ö. (28) de gözaltına alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
"BENİ YURT DIŞINA KAÇIRACAKTI"
Emniyette sorguya alınan Altun, "Saldırıyı, ismini hatırlayamadığım bir kişi yapmamı istedi. Karşılığında beni yurt dışına kaçıracaklardı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.