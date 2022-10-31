KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2022 | GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, e-Devlet ile ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

KYK burs başvurusu yapacak olan vatandaşlar dikkat! Kasım ayına adım adım yaklaşırken artık gözler resmen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. E-Devlet aracılığı ile alınacak başvuru işlemleri genel olarak her yıl Kasım ayında yapılıyor. Bu kapsamda ise "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 2022-2023 dönemi için tarihler henüz duyurulmadı. Kısa zamanda açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar.