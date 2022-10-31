KYK BURS E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

KYK burs ve kredi başvuru süreci merakla bekleniyor. Şimdilerde özellikle de bu yıl yeni üniversiteye başlayan kişiler "2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yakın zamanda konuyla ilgili açıklama yapacağı öngörülürken başvuruların da her yıl olduğu gibi Kasım'da alınacağı düşünülüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yok. İşte KYK burs başvuru tarihleri, şartları ve detayları.