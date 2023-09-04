KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA || 2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğrenciler heyecanla KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar ne zamam açıklanır sorusu gündemdeki yerini aldı. Şehir dışından gelen adaylar giriş hakkı kazandıkları yurtları merak ediyor. 2023 dönemi için Üniversitelerin açılmasına sayılı gün kala, öğrencilerin okul dönemi boyunca vakit geçirecekleri KYK yurtları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Eylül ayı ortalarında açıklanması planlanan KYK yurt sonuçları için geri sayım başladı. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır. İşte detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçları yapılacak kontrol işlemleri ardından yetkililer tarafından en kısa sürede açıklanması planlanıyor. Kontrol sürecinin en az iki hafa sürmesi planlanan süreçte KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.

KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?

GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

2023-2024 KYK YURT FİYATLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

TİP 1: 345 ₺

TİP 2: 405 ₺

TİP 3: 405 ₺

TİP 4: 480 ₺

TİP 5: 510 ₺

TİP 6: 570 ₺