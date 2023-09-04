KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA || 2023 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanla açıklama bekleyen öğrenciler, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığına çevirdi. Kısa sürede açıklanması planlanan sonuçlar için, şehirdışından gelecek öğrenciler üniversitelerin açılış tarihine yakın olmayan bir tarihte belirlenmesi için umutlu. 2 Eylül tarihinde yapılan tercihler için şimdi bütün öğrenciler gelecek açıklamayı bekliyor.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt sonuçları yapılacak kontrol işlemleri ardından yetkililer tarafından en kısa sürede açıklanması planlanıyor. Kontrol sürecinin en az iki hafa sürmesi planlanan süreçte KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden kontrol edilebilecek.

KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?

GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

2023-2024 KYK YURT FİYATLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

TİP 1: 345 ₺

TİP 2: 405 ₺

TİP 3: 405 ₺

TİP 4: 480 ₺

TİP 5: 510 ₺

TİP 6: 570 ₺