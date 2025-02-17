Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı

Diyarbakır'da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında yeni bir iddianame hazırlandı. Aralarında Narin'in ailesi ve yakınlarında bulunduğu 8'i tutuklu 12 kişi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. "Suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, Hediye Güran, Maşallah Güran, Barış Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, İbrahim Halil Güran, Ömer Faruk Güran, Kurtuluş Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammet Kaya ve Şeyma Kaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli 12 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. "Suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

OLAY

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.