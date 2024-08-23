Haberler Yaşam Haberleri Refüje çarpan TIR 50 metre sürüklendi! Şoförü kupa ile tabela arasında sıkışıp hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.8.2024 19:19 Son Güncelleme: 23.8.2024 20:11

Refüje çarpan TIR 50 metre sürüklendi! Şoförü kupa ile tabela arasında sıkışıp hayatını kaybetti

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü hayatını kaybetti. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Refüje çarpan TIR 50 metre sürüklendi! Şoförü kupa ile tabela arasında sıkışıp hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Umut K. Yönetimindeki TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan bariyerleri kırdı ve yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. TIR, refüjde bulunan yön tabelasına çarparak durabildi.

Kazanın ardından şoför Umut K., TIR'ın kupa kısmı ile yön tabelası arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Umut K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şoförün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik, jandarma ekiplerinin kontrolü altında sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Refüje çarpan TIR 50 metre sürüklendi! Şoförü kupa ile tabela arasında sıkışıp hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA