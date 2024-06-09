Şanlıurfa’da boğazı kesilerek öldürülen kadının katil zanlısı komşusu çıktı

Şanlıurfa Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yabancı uyruklu 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman'ın, inşaatta çalışan eşi eve geldiğinde kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur Elsüleyman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız beden Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamaralarından yola çıkarak cinayet zanlısı öldürülen kadının üst komşusu 24 yaşındaki Demmam Zurer saklandığı ikamette yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı cinayeti neden işlediğine dair susma hakkını kullandığını belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı yabancı uyruklu Demmam Zurer şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından sorgulanan zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öldürülen kadının kocası eşinin elinde bileziklerin olduğunu, cinayetin ardından bileziklerin olmadığını kaydetti.