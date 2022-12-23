SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pazarcık olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Kahramanmaraş depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, yanıtlar…
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.