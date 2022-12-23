Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.12.2022 20:40 Son Güncelleme: 23.12.2022 20:48

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Kahramanmaraş deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Şehrin sakinleri Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 23 Aralık 2022 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol edilen deprem halka kısa süreli bir panik yaşattı. İşte, Son dakika Kahramanmaraş depremi hakkında detaylar…

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pazarcık olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Kahramanmaraş depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, yanıtlar…

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREM!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20:23'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 7.89 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,8 olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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