Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 16.2.2023 12:16 Son Güncelleme: 16.2.2023 12:36

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte depremin 11. gününde Atabey Apartmanı’ndan Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 248. saatte depremin 11. gününde Atabey Apartmanı'ndan Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı...

Son dakika haberi: Depremin 11. gününde Kahramanmaraş'tan bir güzel haber daha geldi.

Atabey Apartmanı'nda çalışma yapan ekipler 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i enkaz altından sağ çıkardı.

Genç kızımızı kurtaran kahramanlar o anları şöyle anlattı: "Çok mutluyuz. Özellikle madenci kardeşlerimize teşekkür ederiz. Onlar işi biliyor. Çok mutluyuz gururluyuz. Kaç gün kaç saat geçti kurtardık.

Tepki veriyor ve konuşuyor. Biz görevimize devam edeceğiz. Bu sevinç her şeye bedel…"

Genç kızın aile de askerimize, AFAD görevlilerine ve madencilere sarılarak onlara teşekkür etti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kahramanmaraş'ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!
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