SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 248. saatte depremin 11. gününde Atabey Apartmanı'ndan Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı...
Son dakika haberi: Depremin 11. gününde Kahramanmaraş'tan bir güzel haber daha geldi.
Genç kızımızı kurtaran kahramanlar o anları şöyle anlattı: "Çok mutluyuz. Özellikle madenci kardeşlerimize teşekkür ederiz. Onlar işi biliyor. Çok mutluyuz gururluyuz. Kaç gün kaç saat geçti kurtardık.
Tepki veriyor ve konuşuyor. Biz görevimize devam edeceğiz. Bu sevinç her şeye bedel…"
Genç kızın aile de askerimize, AFAD görevlilerine ve madencilere sarılarak onlara teşekkür etti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kahramanmaraş'ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video