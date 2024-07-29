SON DAKİKA | Kenan Işık hayatını kaybetti

"UMUDUMUZ VARDI"

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ, Kenan Işık'ı A Haber canlı yayınında anlattı.

Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah ustamıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik. Çok önemli bir karakterdi. Sadece oyunculuk ve sunuculuk yetenekleriyle değil insani özellikleriyle de pek çok genç sanatçıya hatta yetiştirdiği kişilere örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947'de Malatya'da doğan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu yazdı.