SON DAKİKA | Kütahya’da peş peşe depremler

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu ve saat 07.23'te meydana geldiği açıklandı.

Depremin ardından 3.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD tarafından depremin ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.