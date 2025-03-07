SON DAKİKA | Mimar Ece Gürel’den kahreden haber! Yaşam mücadelesini kaybetti

ECE GÜREL 2 MART'TA BELGRAD ORMANI'NDA KAYBOLMUŞTU!



İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.