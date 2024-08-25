Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Samsun-Ankara yolunda katliam gibi kaza: 3 ölü 6 yaralı!
Giriş Tarihi: 25.8.2024 11:25 Son Güncelleme: 25.8.2024 11:28

Son dakika: Samsun-Ankara yolunda katliam gibi kaza: 3 ölü 6 yaralı!

Son dakika: Samsun-Ankara kara yolunda yağış nedeniyle kayan iki tır, yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA
Son dakika: Samsun-Ankara yolunda katliam gibi kaza: 3 ölü 6 yaralı!

Son dakika: Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde, Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

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Son dakika: Samsun-Ankara yolunda katliam gibi kaza: 3 ölü 6 yaralı!
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