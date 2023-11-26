Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da orman ve örtü yangınları çıktı
Giriş Tarihi: 26.11.2023 21:08 Son Güncelleme: 26.11.2023 21:57

Trabzon'da orman ve örtü yangınları çıktı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde ormanda, Maçka ilçesinde ise örtü yangınları  çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangınlara müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.  Ekipler, 2 ayrı yerde çıkan yangınları söndürdü.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da orman ve örtü yangınları çıktı

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan fırtına sonrası Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ,orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maçka ilçesi Esiroğlu mevkiinde de fırtınanın etkisiyle trafo patlaması sonucu bölgede örtü yangını çıktı.

Yangının çıktığı alana Maçka ve Çevre illerden itfaiyeler sevk edildi. Ekipler alandaki yangını söndürdü.

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Trabzon'da orman ve örtü yangınları çıktı
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