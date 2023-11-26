Trabzon’da orman ve örtü yangınları çıktı

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan fırtına sonrası Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ,orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maçka ilçesi Esiroğlu mevkiinde de fırtınanın etkisiyle trafo patlaması sonucu bölgede örtü yangını çıktı.

Yangının çıktığı alana Maçka ve Çevre illerden itfaiyeler sevk edildi. Ekipler alandaki yangını söndürdü.