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Giriş Tarihi: 18.8.2024 09:45 Son Güncelleme: 18.8.2024 10:04

Yavru köpeği döverek öldürdü

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, evindeki yavru köpeği defalarca kafasına vurup döverek öldürdü. Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yavru köpeği döverek öldürdü

Sosyal medyada akşam saatlerinde yayılan bir görüntü, ülke genelinde infial yarattı. Paylaşılan ve Bursa'da çekildiği iddia edilen görüntüde, alkollü olduğu ileri sürülen Ebru Derin Ceylan isimli bir kadın, evinde baktığı yavru köpeği kucağına alarak dövmeye başladı.

Şiddetin dozunu giderek arttıran acımasız kadın, Yavru köpeğe daha sert darbelerle vurmaya başladı. Yavru köpek bir süre sonra aldığı şiddetli darbelere dayanamadı. Talihsiz köpek alkollü kadının kucağında can verdi. Kısa sürede yayılan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi.

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Yavru köpeği döverek öldürdü
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