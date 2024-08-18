Yavru köpeği döverek öldürdü

Sosyal medyada akşam saatlerinde yayılan bir görüntü, ülke genelinde infial yarattı. Paylaşılan ve Bursa'da çekildiği iddia edilen görüntüde, alkollü olduğu ileri sürülen Ebru Derin Ceylan isimli bir kadın, evinde baktığı yavru köpeği kucağına alarak dövmeye başladı.

Şiddetin dozunu giderek arttıran acımasız kadın, Yavru köpeğe daha sert darbelerle vurmaya başladı. Yavru köpek bir süre sonra aldığı şiddetli darbelere dayanamadı. Talihsiz köpek alkollü kadının kucağında can verdi. Kısa sürede yayılan görüntülere vatandaşlar sert tepki gösterdi.