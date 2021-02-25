OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Kış ayları başkentte barınma sorunu olanlar için çok çetin geçer. Zor kış şartlarında sokakta olabilmenin sonuçları da ağır olur. Gündüzleri hafif güneşin kemiklerinize kadar dokunduğunuzu hissedersiniz. Lakin o ısınma duyunuzu soğuk okşar. Isınmakla üşümek arasında bir duygu bu…

İşte tamda bu bağlamda sokakta yaşamak zorunda kalanlar için devletin sıcak elini omzunuzda hissedersiniz. Sıcak bir o kadar da güven duygusu ile sizi sarmalar.

Başkentte sokakta yaşayan kimsesizlere devletten sıcacık bir yuva… Ankara Valiliği soğuk kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan 264 kişiye kucak açarak sarıp sarmaladı. Bu kişileri himayesine alan valilik kimsesizler otelinde soğuk kış gecelerini sıcak günlere çeviriyor.

Onlar kimsesiz… Ne var ki kimsesizliklerini hissettirmeyen devletin şefkatli eli… O eli oluşturan ise Ankara Valisi Vasip Şahin… Temiz yatakları, sıcacık odaları, sabah kahvaltıları… Üç öğün yemekleri… Pandemi koşullarında her gün oda temizliği, çarşaf değişikliği yapılıyor. Özetle temizliğe özen gösteriliyor. Hizmetten memnunlar.. Yaşları 80, 61, 70… Hizmette sınır yok. Düzemli olarak sağlık kontrolleri de yapılıyor.

Onlar kış ayı boyunca devletin misafiri… Konuk olmanın tüm konforunu yaşayan kimsesizlerin yüzlerinde ki tebessüm dünyalara bedel... Kış şartlarında sokakta yaşayanların korunması için hizmete alınan kimsesizler oteli, evsizlere sıcak yuva olmayı sürdürüyor.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde 2010'dan bu yana devam ediyor bu uygulama. "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi", evsizlerin umudu olmayı sürdürüyor.

Soğuk kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan ve herhangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan 264 evsiz, Ankara Valiliği tarafından hizmete alınan kimsesizler otellerinde barınıyor. Valilik görevlileri her türlü ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Her birinin hikâyesi sizi yeni bir dünyaya alıp götürüyor.