Muhalif basın önceleri Meral Hanım'a ve partisine büyük bir gaz verdi.

Tam sayfa söyleşilerde "çanak" sorularla parlatmaya çalıştı.

Öyle ya, Bay Kemal tutmayınca Bayan Meral denenebilirdi!

Zafer Mutlu nasıl olsa ona da "İndira Gandhi" gibilerden bir mazmun uydururdu...

Sonra içlerinden birisi "arkadaşlar, reklamını şimdiden bu kadar yapmayalım, erken yıpranır, azıcık geri duralım, seçim yaklaşınca abartırız" dedi.

Hanımın muhalif basında kapladığı "sütun/santim" yüzölçümü birdenbire düştü.

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