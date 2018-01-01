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ENGİN ARDIÇ
01 Ocak 2018, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Geçti gitti hayırlısıyla

Hadi hadi üzülmeyin artık, karalar bağlamayı bırakın, geçti gitti. Yılbaşı dedikleri...
Bunun böyle olacağını biliyordunuz ama içinizde gene de bir burukluk... Ne gerek vardı?
"Herkes eğleniyor ben oturuyorum" şeklinde gereksiz bir gıpta... Eğlenenlerin boyu uzamadı.
Bakın sabah oldu, bugünün dünden hiçbir farkı yok. Güneş gene erkenden batacak, yarın sabah da bir türlü doğmak bilmeyecek!
Dünden bugüne hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyordunuz.
Belki biryerlerde itin biri gene bomba momba patlatmıştır, onu da ben bilmiyorum.
Üzülmeyin, geçti gitti.
Çok meraklıysanız, "kim nerede nasıl girdi" muhabbetini televizyondan izlersiniz.
Fena mı, "ziyan olmasın" diye bitirmesi üç gün sürecek artık yemek de kalmadı sofrada, bayatlamış fındık fıstık, pörsümüş salata, yağı donmuş hindi, kenarına zeytinyağı bulaşmış beyaz peynir de...
Başağrısı yok, mide bulantısı yok, "akşamdan kalmalık" yok.
Siz, a yalnız girenler...
Bir şairimizin deyimiyle "babasız kocasız"...
Yatağına tek başına yatanlar...
Girdiniz işte, kimse eski yılda kalmıyor ki.
Hayattasınız, eliniz ayağınız tutuyor. Şükredin.
15 Temmuz şehitleri, siz bugünü göresiniz diye bugünü göremediler! Onların kıymetini bilin. Rahmetle anın.
Onlara küfür edene de tükürün.

***
Gençseniz yeni yılda yeni sevgili de bulursunuz mutlaka, zırlamayın artık.
Maaşınıza zam da gelir, korkmayın.
Diplomaysa diploma, işse iş. Çocuksa çocuk, torunsa torun. Gelir elbet.
Geceyi çalışarak geçirmek zorunda kalan bütün emekçiler... Nöbetçi doktorlar, hemşireler, ebeler, askerler, polisler, güvenlik görevlileri... Patron yüzde yüz zamlı tarifeden para kazanacak diye o masadan bu masaya koşturan garsonlar...
Yoruldunuz, bugün dinlenin.
Yarın, kaldığınız yerden devam.
Bir şey kaçırmadınız, üzülmeyin.
Takvime bakın, sevinin. Geçti gitti o sevimsiz aralık ayı.
Hadi, hafta başlasın da biz de yazı yazalım.
Bakalım ne yapmış?
Hayat devam ediyor, fazla da ciddiye almayın.
İyi seneler dilerim yeniden.

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