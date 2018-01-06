Floransa Operası, Milano (La Scala), Napoli (San Carlo) ve Venedik'in (La Fenice) yanında "ikinci küme" sayılıyor.

Böyle bir zırvalık da zaten birinci kümede sergilenemezdi...

Floransa operasında "Carmen" oynanacakmış.

Fakat "azıcık değişik" bir Carmen...

Eserin sonunda Don Jose tarafından öldürülen Carmen, bu sefer maktul değil katil olacakmış, kendisine saldıran Don Jose'yi temize havale edecekmiş!

Böylece "kadın cinayetlerine" dikkat çekilecekmiş, "kadına şiddet" uygulamasına karşı çıkılacakmış.

Bravo. Bizde de kadın döven hatta öldüren bütün ayılar iflah olmaz birer opera tutkunu oldukları için eminim çok etkilenecekler, pişman olacaklardır.

Eserin yazarı Prosper Merimee de, bestecisi Georges Bizet de mezarlarında döneceklerdir ama fırıl fırıl dönsün hergeleler, "erkek milleti" değil mi kardeş, boynu altında kalsın!

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