Marmara ile Karadeniz arasına bir kanal açılacak ya, hani "çılgın proje" diyorlar. Siz çılgın proje görmemişsiniz!

Yok yahu, Kemal Bey'in Orta Anadolu'ya kuracağı "paketleme kenti projesinden" sözetmiyorum. Ecevit'in Köykent projesi bile daha gerçekçiydi.

Ama CHP'nin, ezkaza iktidara gelse ne gibi zırvalar peşinde koşacağının ipucunu da vermiyor değil.

Sözünü ettiğim "turistik" bir proje. Daha doğrusu, bir zıpırlık anıtı:

"Çanakkale'nin adı Troya olarak değiştirilsin" dediler!

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