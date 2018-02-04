Bu politikacılar beni öldürecekler.

Vallahi yüreğime inecek, fücceten gideceğim.

Yok canım, Kılıçdaroğlu bana küfür ettiği için değil. Ona sinirlenmek için önce onu ciddiye almak gerekir.

Boş konuşanlar...

(Hani konumuz Kılıçdaroğlu değil miydi? Haklısınız.) Yok, kurultayı falan kastetmiyorum.

Kurultay meraklısının olsun.

Boş konuşan, gereksiz politikacılardan, siyasi balonlardan sözediyorum. (Hani kurultaydan sözetmeyecek miydik? Haklısınız.) Ve bu yaveleri haber diye yazanlardan.

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