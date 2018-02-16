Muhalif basında iktisat yazarı olmak, genelevde bakire kalmaya çalışmak gibi bir şey...

Hani adam eşine demiş ya "ne seninle oluyor ne de sensiz", burada da iktisadi kalkınmayı, ekonomik gelişmeyi görsen olmaz, görmesen hiç olmaz.

Bir yandan hükümete vurmakla yükümlüsün, bir yandan patronu kollayacaksın (İstanbul sermayesini yani), bir yandan da haberleri gözardı etmeyeceksin... Çok zor iş.

"Muvafık" gazetenin yazarı olsan işin kolay, memleket kalkınıyor der geçersin.

Ama hem şişi hem kebabı kollamak, ikisini de yakmadan...

O zaman yüzsüzlüğe vuracak, kendi kendinle çelişkiye düşmekten hiç korkmayacaksın.

Ama okuyucu uyanmasın diye de bunu günlere yayacaksın, bir gün öyle, ertesi gün, hatta tercihan birkaç gün sonra, böyle...

Yaz bakalım: Sanayi üretimi artıyor.

Sonra dön, de ki: Üretimi arttırmak şart!

Konut inşaatı rekorlar kırıyor.

Ama piyasa durgun...

Döviz fiyatı çok yükseldi, liranın değeri düştü, enflasyon bizi olumsuz etkiliyor...

Ama bu, yerli üretimi ve yerli tüketimi teşvik ediyor, ihracatı arttırıyor, turistin de daha fazla harcama yapmasına yol açıyor...

Ama "benim emekçi halkım" yemeye kuru ekmek bulamıyor! Halk aç, sefil...

Devrimin eli kulağında! Maşallah tam da "Petrograd 1917" mübarek...

Kafam karıştı: Liranın değer kaybı iyi mi kötü mü?

Turist huzur istiyor. Yabancı yatırımcı güven istiyor.

Memleket patlamaya hazır barut fıçısı...

Ama bu yıl rezervasyonlar gayet iyi gidiyor, turistik tesislerin dolması bekleniyor, hatta "yerli tatilcilere yer kalmayacağı" belirtiliyor...

Fakat tesislerin dolması aynı zamanda "fiyatların da yükselmesi" anlamına geliyor, çok kötü.

Turizm sektöründeki bu canlanma aynı zamanda istihdamın ve ekonomik büyümenin de ivme kazanması demek...

Ama istihdam artmıyor, ekonomik büyüme yetersiz.

Ne manyak istihdam bu, hem artıyor hem artmıyor?

Otomotiv ve tekstil sanayii, Avrupa pazarının canlanması ve ihracatın verdiği destekle yoluna devam ediyor...

Ama memleket batıyor.

Batan memleket mi, yoksa sizin itibarınız mı?

Sizin ağababalarınız da, altmışlı yıllarda Türkiye şakır şakır gelişirken "ülkemiz emperyalizmin pençesinde, yarı sömürge yarı feodal bir ülkedir" derlerdi.

Hiç sömürge görmemişlerdi.

Turgut Özal telefon şebekesine çağ atlattığında "benim emekçi halkımın başka işi yok da Almanya'ya telefon mu edecek" dediler. Almanya'da iki milyon emekçimiz çalışıyordu, bunların da burada sekiz-on milyon akrabası vardı.

Tayyip Erdoğan çocuklara tablet bilgisayar dağıtınca da kızdılar, zararlı ışınlar yayabilirmiş.

Bu kafayla devam edin de iktidarı rüyanızda görün.



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Günün incisi

"Referandumda yüzde 51.2 hayır çıktı." Sayın Kemal



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Günün alçaklığı

"Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da Ardahan'dan girse ne güzel olur." Bir Fetö sanığı