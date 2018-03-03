Milliyetçiler için iş kolaydır: Hepsi Atatürk milliyetçisidir. (Karşılarına "Kemalist olmayan milliyetçi türü" çıkınca apışıp kalıyorlar ama.) Zaten Atatürk milliyetçiliği demek, "Enverci olmayan milliyetçilik" demektir.

Yani gerçekçi, ayakları yere basan... Kimseden toprak istemeyen (ama Hatay'ı da alıveren)...

Öteki hem padişahçı (burası hep es geçiliyor), hem Turancı, yani, yeni ve daha büyük bir imparatorluk kurmak isteyen...

Fakat faşistler için durum çok zor: Hem Enverci hem Atatürkçü olmak istiyorlar da, bunu nasıl olacaklar?

İttihatçılar'ın A kadrosu asla cumhuriyetçi değildi. Hem padişahçı A kadrosunu hem de görevi devralan cumhuriyetçi B kadrosunu (hem de 1926 yılında Atatürk'ü öldürmeye kalkacak kadar ona ters düşen eski ekibi) nasıl bağdaştıracaksın, nasıl kaynaştıracaksın?

Görmezden geleceksin, bu konulara hiç girmeyeceksin.

Bak mesela, Nuri Paşa'nın ölüm yıldönümüymüş, anılıyormuş. Anacaksın.

Nuri Paşa (Killigil) Enver Paşa'nın üvey kardeşidir.

"Milli" bir silah sanayii kurmaya çalışıyordu, ilk aşamada tabanca üretmişti, Sütlüce'de bir fabrikası vardı, 1949'da havaya uçtu. Cesedi bile bulunamadı da cenazesi boş tabutla "sembolik" olarak kaldırıldı.

Nuri Demirağ'ın "şimdilik" pırpır uçak üreten Beşiktaş'taki "tayyare fabrikası" da boğuldu.

Böylece, Türkiye yerli ve milli silah üretiminde yetmiş yıl geri kaldı.

Bugün Tayyip Erdoğan'ın bu çabasını küçümseyen, dalga geçenler de aynı çevrelerdir, yani CHP.

Atatürk milliyetçisi olduğunu iddia edenler, yerli ve milli silah sanayiini neden istememişlerdi?

Amerika mı izin vermemişti? Acaba "Envercilere" duydukları öfke mi depreşmişti, yoksa Demirağ'ın muhalif parti kurmasına mı kızmışlardı?

Fakat bu aynı Nuri Paşa, İkinci Dünya Savaşı'nda Azeri ve Türkmen kıtalarının da Alman ordusunda örgütlenmesinde rol almış kişidir.

Kızılordu'dan koparılan savaş esirleri bu sefer Alman saflarında Waffen SS (yani SS örgütünün muharip kolu) olarak yer aldılar.

Aynı şekilde oluşturulan Rus birliklerinin başına dönek general Andrey Vlasov, soydaşlarımızın başına da gene dönek Bronislav Kaminski geçti.

Bunlar özellikle Varşova ayaklanmasında çok gaddar bir rol üstlendiler, Polonyalı kadınların ırzına geçtiler, çocukları katlettiler, on binlerce insan öldürdüler.

Stalin de onları asla affetmedi tabii, savaştan sonra o da sağ kalanlarını yoketti.

Vlasov'u astırdı. (Kaminski'yi "çok ileri gittiğini" düşünerek Almanlar kendileri öldürmüşlerdi!) Turancılar, Birinci Dünya Savaşı'nda "Alman smokiniyle Turan gerdeğine girmek" hayaline kapılmışlardı, İkinci Dünya Savaşı'nda bunu gene denediler, gene hüsrana uğradılar.

Türkiye'yi Almanya'nın yanında savaşa sokacaklardı, buna karşılık Hitler de Kafkasya'yı bize verecekti!

Ama Nuri Paşa 1918'de Kafkasya'ya girmişti, Almanlar "hemen çıkın oradan" demişlerdi... Hindenburg ile Ludendorff'un vermediği petrol bölgesini Hitler mi verecekti?

Paşa akıllanmamıştı.

Zor iş yahu hem Kemalist hem Enverist olmak...