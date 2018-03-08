İçime sıkıntı geldi ama konu yok (Nicole Kidman'ın tombul kollarını mı yazalım?)

Bizden fikir araklayan gazeteci arkadaşlar var... Kaynak gösterseler günaha girecekleri için göstermiyorlar. Canları sağolsun. Bizi izlemeleri bizim için yeterlidir.

Mesele, CHP'nin seçimleri boykot etme meselesi.

Biz ortaya attık, CHP içinden de bu fikre katılanlar çıktı, amigo basından da.

Olmayacaktır tabii böyle bir şey.

Bu "stratejik karar" CHP'ye muazzam bir prestij kazandırır ama aynı zamanda onu yokolma sürecine de sokar.

Çelişki mi? Değil.

İyi kötü "meclis sayesinde varolan" birçok kişi bir anda sıradan vatandaş derekesine düşer. Harcanan paralar sokağa gider. Kılıçdaroğlu "emekli SSK müdürü" sıfatına geri döner. Kala kala bir tek "belediye pastası" kalır.

"Tayyip Erdoğan'a zarar vermek" istiyorlarsa bunun tek ama tek yolu "kendini yakmaktır"...

CHP'de böyle bir tarihi kararı verebilecek ne basiret vardır, ne irade, ne çap, ne de yetenek.

Koparılan "tüzük gürültüsü" de boşunadır.

Kılıçdaroğlu bir "baskın tüzük kurultayıyla" partinin iplerini istediği gibi çekip gerecek, istediği gibi gevşetecektir.

Örneğin, gençlik kollarına üye olma yaşını istediği gibi düzenleyerek gençlik kollarına "kendi adamlarını" dolduracaktır (sanki seçmenin çok umurundaymış gibi.)

Parti içinde genel başkana kazan kaldırabilen 47 milletvekili çıkmış...

Yani, üçte bir.

Yetmez.

Bütün o "üstüste iki seçim kaybeden başkan istifa etsin" önerileri falan lagalugadır. Öyle bir şey olmayacaktır.

Bütün o "ittifak arayışları" falan da hikâyedir. Yüzde 0.7 almış partiyle ittifak yapsan ne yazar, gerdeğe girsen ne farkeder?

CHP ne seçim kazanabilir, ne de Kılıçdaroğlu'nu başından atabilir.

Dellenip "bölünmeye kalkan" olursa o da yokolur gider.

Dolayısıyla parti içi muhalefet de yeni gelin gibi hem ağlar hem gider.

Ama ben sıkıldım ha...

Heyecan yok, mevzu yok...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de sonucu şimdiden belli, meclis seçiminin de.

Erken seçim falan da yok.

En iyisi tatile çıkmak ama bu sefer de hava soğuk.

Herifçioğlu haklı galiba, bu aşamada Nicole Kidman'ın tombul kolları daha ilginç. (Bendeniz uzun bacaklarını tercih ederdim...)

Efendim? Halk mı?

Ordumuz savaşıyor, halk bir yandan başını dik tutup bir yandan şehitlerine üzülüyor.

Gündemler farklı!